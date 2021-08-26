В Украине продолжает холодать: прогноз погоды на 27 августа

В Украине постепенно погода сменяется с летней на осеннюю. Во все регионы пришло небольшое похолодание, а в некоторые – уже совсем не летние дожди. Какой прогноз﻿ дали синоптики на последний день недели – читайте в материале.

В пятницу, 27 августа, на западе Украины еще сильнее похолодает – до 17-22°С днем и 9-13°С ночью. В центре и на севере обещают от 20 до 25°С днем и 9-16°С ночью. Правда, в Днепропетровской области будет немного теплее – 24-28°С днем и 14-19°С ночью. Такая же температура ожидается и на востоке, а также на юге и в Крыму. Выделятся только Луганская и Херсонская области – там ожидается 27-29°С днем и 15-19°С ночью.

Дожди, правда, уже без гроз, зальют запад, север, восток, частично юг (кроме Николаевской области), Крым, а также Полтавскую и Днепропетровскую области в центре. На остальной территории будет облачно с прояснениями. На основной части страны ожидается умеренный ветер 7-14 км/час. В Харьковской области возможны шквалы до 22 км/час, в Сумской области – до 18 км/час. В южных областях и в Крыму средняя скорость ветра будет 4-11 км/час, на юге местами до 18 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 27 августа в Луганской, Харьковской, Николаевской, Херсонской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 27 августа ожидается температура от 12 до 23°С в течении дня, ветер 4-11 км/час и легкая облачность, хоть и с некоторой вероятностью осадков.