Запуск космического корабля New Shepard: прямая трансляция
Сегодня состоится запуск космического корабля New Shepard от аэрокосмической компании Blue Origin, которая принадлежит предпринимателю и владельцу Amazon Джеффу Безосу. Запуск запланирован со стартовой площадки Launch Site One в Техасе, сообщает РБК-Украина.
Напомним, что запуск космического корабля является возможностью для Безоса продемонстрировать работу новейших технологий восхождения с орбиту, спуска и посадки, которые, возможно, будут использовать во время следующей миссии на Луну.
В рамках инсталляции "суборбитальный триптих", внешняя сторона верхней части капсулы корабля будет украшена работами ганского художника.
Отметим, что сегодня компания Blue Origin судится с NASA из-за ее контракт со SpaceX. Безос недоволен тем, что космическое агентство выбрало услуги Илона Маска по разработке посадочного модуля и планирует продолжить борьбу за возможность помочь отправить людей на Луну впервые за долгое время.
Автор: Сергей Пышкин