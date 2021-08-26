В Египте построят новый элитный курорт

Власти Египта приняли решение и дальше развивать туристическую инфраструктуру побережья Красного моря и построят новый элитный курорт - Рас Джамили, сообщает УНИАН.

Комплекс будет расположен в полупустынном месте у рифа Рас Джамили к северу от Шарм-эль-Шейха. Он займет 800 тыс. кв. м, а длина его береговой линии составит 750 м.

Месторасположение будущего курорта хорошо известно любителям дайвинга благодаря своему коралловому рифу.

На курорте построят трех-, четырех- и пятизвездочные гостиницы и прочую необходимую инфраструктуру.

Отвечать за строительство Рас Джамили будут министерства государственного сектора бизнеса и гражданской авиации, которые уже заключили контракт с компаниями Al-Montazah Tourism and Investment Company и Imac Aqaba.

Предполагается, что по завершению строительства Рас Джамили будет походить на Эль-Гуну - другой курорт, расположенный рядом с Хургадой.