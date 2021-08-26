В результате взрыва в Кабуле погибли 13 человек, среди них - граждане США (Обновлено)

Пентагон подтвердил гибель нескольких американских граждан в результате взрыва у международного аэропорта Кабула, сообщает Лента.Ру.

Об этом заявил в своем аккаунте Twitter пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.

По его словам, произошедшее — результат нескольких атак.

"Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот был результатом комплексной атаки, в результате которой погибло несколько мирных жителей США. Мы также можем подтвердить, по крайней мере, еще один взрыв в отеле Baron или рядом с ним" , — сообщил Кирби.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Сообщается также, что из-за событий в Кабуле перенесли начало встречи лидеров США и Израиля.

"Начало встречи Байдена и премьер-министра Израиля будет отложено из-за событий в Афганистане", - написал журналист Амичай Штайн.

#BREAKING: the start of Biden-Israeli PM meeting will be delayed due to events in Afghanistan — Amichai Stein (@AmichaiStein1) August 26, 2021

В неправительственный итальянский медицинский центр в Кабуле Emergency поступили более 30 раненых из аэропорта, сообщил представитель центра.

"На данный момент в наш хирургический центр в Кабуле прибыло более 30 пациентов из аэропорта, 6 человек уже скончались по прибытии", - сообщает Интерфакс-Украина﻿.

Ранее официальные представители ряда западных стран в Кабуле, в том числе США и Великобритании, предупреждали своих граждан об угрозе террористических атак в международном аэропорту афганской столицы.

По данным Al Jazeera, число пострадавших выросло до 70. Как минимум 13 человек, включая детей, погибли.