В результате взрыва в Кабуле погибли 13 человек, среди них - граждане США (Обновлено)
Пентагон подтвердил гибель нескольких американских граждан в результате взрыва у международного аэропорта Кабула, сообщает Лента.Ру.
Об этом заявил в своем аккаунте Twitter пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.
По его словам, произошедшее — результат нескольких атак.
"Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот был результатом комплексной атаки, в результате которой погибло несколько мирных жителей США. Мы также можем подтвердить, по крайней мере, еще один взрыв в отеле Baron или рядом с ним", — сообщил Кирби.
Сообщается также, что из-за событий в Кабуле перенесли начало встречи лидеров США и Израиля.
"Начало встречи Байдена и премьер-министра Израиля будет отложено из-за событий в Афганистане", - написал журналист Амичай Штайн.
В неправительственный итальянский медицинский центр в Кабуле Emergency поступили более 30 раненых из аэропорта, сообщил представитель центра.
"На данный момент в наш хирургический центр в Кабуле прибыло более 30 пациентов из аэропорта, 6 человек уже скончались по прибытии", - сообщает Интерфакс-Украина.
Ранее официальные представители ряда западных стран в Кабуле, в том числе США и Великобритании, предупреждали своих граждан об угрозе террористических атак в международном аэропорту афганской столицы.
По данным Al Jazeera, число пострадавших выросло до 70. Как минимум 13 человек, включая детей, погибли.