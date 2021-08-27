Стало известно, сколько госбюджет недополучил из-за контрабанды

Государственный бюджет Украины в 2020 году недополучил почти 280 млрд грн из-за контрабандных потоков на таможенной границе, сообщает УНИАН.

Об этом по результатам проведенного исследования на пресс-конференции сообщил сотрудник Института экономико-правовых исследований им. Валентина Мамутова Национальной академии наук Украины Андрей Лыга.

"По нашим расчетам, прямые потери госбюджета в 2020 году (связанные с реализацией контрабандных, контрафактных и безучетных товаров) составили почти 280 млрд грн" , – отметил он.

Лыга подчеркнул, что в 2020 году размер теневой экономики составил 30,8% валового внутреннего продукта (ВВП), а в денежном измерении был 1 трлн 864 млрд грн (в 2019 году – 1 трлн 824 млрд грн, 31,5%).

"Это отбросило нашу экономику в страны с нерыночной, переходной экономикой, для которых считается, что размер теневой экономики от 30 до 50% ВВП. Размер контрабанды в 2020 году – 470 млрд грн (в 2019 году – 537 млрд грн)" , – отметил он.

Ранее сообщалось, что по данным Минфина, фактические доходы государственного бюджета Украины в 2020 году составляли 1,076 трлн грн, что на 53,9 млрд грн больше планового показателя.