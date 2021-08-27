Производство картофеля в Украине сократилось на 13%

Производства картофеля в Украине за последние 10 лет сократилось на 13,3% - с 24 тыс. тонн до 20,8 тыс. тонн, на сегодня страна занимает четвертое место в мире по валовому производству картофеля, заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко на пресс-конференции в Херсонской области, сообщает Интерфакс-Украина.

"Наше государство должно взять четкое лидерство в вопросе производства картофеля. Четвертое место в мире - это не наш максимум, знаю, что можем больше" , - сказал он.

По данным министра, рабочая группа Минагрополитики уже разработала проект порядка использования бюджетных средств для государственной поддержки производителей картофеля. Министр уточнил, что в настоящее время документ проходит правовую экспертизу в Министерстве юстиции, после окончания которой будут направлены на рассмотрение правительства.

Лещенко подчеркнул, что проектом предусмотрена господдержка с/х производителей и безвозвратная компенсация до 50% стоимости (без учета НДС) строительства холодильников для хранения самостоятельно выращенного картофеля (картофелехранилищ), а также цехов для ее первичной переработки.

По его данным, проект порядка использования средств для поддержки данной отрасли создаст условия для развития картофелеводства в Украине, обеспечит украинцев картофелем и продуктами ее переработки, а запуск программы господдержки поможет в течение года стабилизировать цены на данный продукт.