Moderna в Украине осталась только для второй дозы

В Украине по состоянию на 26 августа нет лишних доз вакцины против COVID-19 производства компании Moderna, сообщает Деловая столица.

Так, на национальном складе Украины по состоянию на 26 августа не осталось вакцины против COVID-19 производства Moderna. Есть только на местах и это для второй дозы.

"Сейчас вакцина Moderna должна использоваться только для завершения иммунизации тех, кто уже получил первую дозу вакцины" , — говорится в сообщении.

На региональных и местных складах находятся 805 652 дозы вакцины Moderna.

В сентябре поставок этой вакцины не ожидается, поскольку 2 млн доз были поставлены в Украину в рамках международной инициативы COVAX, а не через госзакупки.

Всего на складах страны осталась следующее количество вакцин:

CoronaVac

Остатки на национальном складе — 2 700 560 доз;

на региональных и местных складах — 3 808 082 дозы.

Pfizer

Остатки на национальном складе — 37 440 доз

на региональных и местных складах — 523 798 доз.

AstraZeneca

Остатки на национальном складе — 1 807 980 доз

на региональных и местных складах — 1 380 568 доз.

В Минздраве отметили, что те, кто получил первую дозу, получат и вторую. Все вышеназванные вакцины доступны также и для первой дозы.

Всего по состоянию на 24 августа 2021 года на национальном, региональных и местных складах находятся более 11 млн. вакцин разных производителей.