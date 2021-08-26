Moderna в Украине осталась только для второй дозы
В Украине по состоянию на 26 августа нет лишних доз вакцины против COVID-19 производства компании Moderna, сообщает Деловая столица.
Так, на национальном складе Украины по состоянию на 26 августа не осталось вакцины против COVID-19 производства Moderna. Есть только на местах и это для второй дозы.
"Сейчас вакцина Moderna должна использоваться только для завершения иммунизации тех, кто уже получил первую дозу вакцины", — говорится в сообщении.
На региональных и местных складах находятся 805 652 дозы вакцины Moderna.
В сентябре поставок этой вакцины не ожидается, поскольку 2 млн доз были поставлены в Украину в рамках международной инициативы COVAX, а не через госзакупки.
Всего на складах страны осталась следующее количество вакцин:
CoronaVac
- Остатки на национальном складе — 2 700 560 доз;
- на региональных и местных складах — 3 808 082 дозы.
Pfizer
- Остатки на национальном складе — 37 440 доз
- на региональных и местных складах — 523 798 доз.
AstraZeneca
- Остатки на национальном складе — 1 807 980 доз
- на региональных и местных складах — 1 380 568 доз.
В Минздраве отметили, что те, кто получил первую дозу, получат и вторую. Все вышеназванные вакцины доступны также и для первой дозы.
Всего по состоянию на 24 августа 2021 года на национальном, региональных и местных складах находятся более 11 млн. вакцин разных производителей.