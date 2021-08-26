Число погибших из-за взрывов в Кабуле выросло до 40 человек

Число погибших из-за взрывов у аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле достигло 40 человек, сообщает Лента.Ру.

Также Минздраве Афганистана сообщил, что в теракте пострадали более 100 человек. Ранее появлялись данные о 13 погибших и 70 раненных. Сообщалось, что среди жертв есть дети.

Второй взрыв в Кабуле мог быть осуществлен при помощи заминированного автомобиля.

Первый взрыв, произошедший у отеля Baron, предположительно, был устроен смертником. Второй взрыв, произошел у водосточного канала, ведущего в аэропорт. Рядом с ним собралось большое количество людей, надеявшихся пробраться через него на охраняемую территорию.

"Я видел там не менее 400-500 человек. Взрыв был действительно мощным. Половину швырнуло в воду, остальных повалило на землю. Я тащил одного раненого парня и теперь вся моя одежда в крови" , — рассказал журналистам один из пострадавших.

Также, по словам очевидцев, из-за паники и огромных толп людей машины скорой помощи долгое время не могли подъехать к месту взрыва. В сети также появились кадры, на которых видна канава с водой, заполненная человеческими телами.

This is the second blast at #Kabul airport that has so far killed at least 40 people and injured 100 others, including Taliban militants.#Kabul_Airport#Afghanishtan pic.twitter.com/H8wfnZ5h7q — Abdul Mujeeb (@abdulmujeebmse1) August 26, 2021

Предполагается, что за теракт несет ответственность «вилаят Хорасан» — центральноазиатский филиал группировки «Исламское Государство».

Сообщается, что погибли также четыре американских военнослужащих, трое - ранены.