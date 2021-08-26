Фонд соцстраха отчитался об увеличении декретных пособий

По итогам июля 2021 года сумма среднедневной выплаты пособия по беременности и родам от Фонда социального страхования (ФССУ) составила 344,7 грн. Это на 22,3% (63 грн) больше, чем в июле 2020 года, сообщает UBR.

В разрезе регионов размер пособия колеблется от 272 грн в Волынской области и до 504,9 грн в Киеве.

Известно, что размер пособия по беременности и родам зависит от средней заработной платы застрахованного лица. ФССУ финансирует такие выплаты в сумме 100% среднего дохода независимо от длительности страхового стажа.

Самые крупные сумы в областях, где работницам за каждый день декретного отпуска ФССУ начисляет выплаты:

Киевская – 333,2 грн;

Луганская – 321,5 грн;

Донецкая – 318,2 грн;

Днепропетровская – 317,4 грн;

Николаевская – 315 3 грн;

Закарпатская – 314,2 грн;

Одесская – 311,6 грн;

Черкасская – 303 грн.

За июль Фонд принял на финансирование заявления-расчеты для выплаты декретных пособий на сумму более 434,7 грн.

Отмечается, что дата финансирования декретного пособия зависит от дня подачи работодателем заявления-расчета на выплату средств работнику.

По стандарту такую помощь от ФССУ женщины получают 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов).

Дополнительно может выдаваться листок о нетрудоспособности (14 календарных дней), который также подлежит оплате за счет средств Фонда. Такой листок выдается в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде.