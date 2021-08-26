Фонд соцстраха отчитался об увеличении декретных пособий
По итогам июля 2021 года сумма среднедневной выплаты пособия по беременности и родам от Фонда социального страхования (ФССУ) составила 344,7 грн. Это на 22,3% (63 грн) больше, чем в июле 2020 года, сообщает UBR.
В разрезе регионов размер пособия колеблется от 272 грн в Волынской области и до 504,9 грн в Киеве.
Известно, что размер пособия по беременности и родам зависит от средней заработной платы застрахованного лица. ФССУ финансирует такие выплаты в сумме 100% среднего дохода независимо от длительности страхового стажа.
Самые крупные сумы в областях, где работницам за каждый день декретного отпуска ФССУ начисляет выплаты:
- Киевская – 333,2 грн;
- Луганская – 321,5 грн;
- Донецкая – 318,2 грн;
- Днепропетровская – 317,4 грн;
- Николаевская – 315 3 грн;
- Закарпатская – 314,2 грн;
- Одесская – 311,6 грн;
- Черкасская – 303 грн.
За июль Фонд принял на финансирование заявления-расчеты для выплаты декретных пособий на сумму более 434,7 грн.
Отмечается, что дата финансирования декретного пособия зависит от дня подачи работодателем заявления-расчета на выплату средств работнику.
По стандарту такую помощь от ФССУ женщины получают 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов).
Дополнительно может выдаваться листок о нетрудоспособности (14 календарных дней), который также подлежит оплате за счет средств Фонда. Такой листок выдается в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде.