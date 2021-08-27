Ремонт дороги в аэропорт "Борисполь" завершен

На автодороге, соединяющей столицу и Международный аэропорт "Борисполь", завершен ремонт главной автомагистрали, сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

На 17-ти километрах дороги установят интеллектуальную автоматизированную систему управления дорожным движением.

На информационных табло будет отображаться информация о дорожных условиях и ограничениях скорости, пробках, температуре и состоянии дорожного покрытия. Первые цифровые табло пока работают в тестовом режиме.

"В рекордные сроки отремонтирована главная магистраль столицы в Международный аэропорт "Борисполь" – М-03 Киев–Харьков–Довжанский. Проезжую часть обновили менее чем за два месяца" , – отметили в Госагентстве.

На данном этапе восемь полос движения в обе стороны имеют новое дорожное покрытие, с разметкой и современным освещением.