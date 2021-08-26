Взрывы в Казахстане продолжаются: идет эвакуация населения

В Казахстане из района Тараза, где продолжаются взрывы на военных складах, проводится эвакуация населения, сообщает Деловая столица.

По предварительным данным, взрыв на военном складе спровоцировало возгорание возле одного из зданий.

Пожар привел к взрыву "неустановленных предметов".

В Минобороны Казахстана сообщили, что на складах хранятся инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Вместе с тем для безопасности идет эвакуация жителей близлежащих домов и поселков.

Как сообщают местные жители в соцсетях, на горящем складе продолжают разрываться боеприпасы.

Как сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, для ликвидации последствий пожара на складе создан оперативный штаб. По данному факту возбуждено уголовное дело. На место происшествия направлены подразделения МВД, МЧС. В районе ЧП приостановлено железнодорожное движение.