Зеленский считает, что люди в Украине иногда слишком свободны

В Украине живут свободные люди, иногда они "слишком свободные"﻿. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1, сообщает Деловая столица.

Так, один из гостей студии заявил, что в Украине ощущается "запах свободы".

"У нас такие люди современные, очень интеллектуальные, прикольные, крутые, свободные, иногда — слишком свободные. Я согласен, и поэтому не надо запрещать эту свободу. Я с тобой... Или с Вами... С тобой, раз мы о свободе, согласен" — сказал Зеленский.

Президент отметил, что "без порядка совсем— невозможно".

"Потому что мы должны показать, например, безопасную жизнь людям на улицах, освещение, чтобы люди не переживали из-за тех или иных проблем комфортной жизни, то есть безопасность. Безопасность, суды: то, о чем говорят инвесторы. Пожалуйста, при всем уважении, дайте нам новую судебную систему, правоохранительную систему" , — заявил Зеленский.

По словам президента, продолжается "момент очистки правоохранительной системы".