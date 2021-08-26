МВД установило новые камеры автофиксации скорости на дорогах

В Украине с 27 августа заработают еще 20 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Они установлены на дорогах в четырех областях и трех городах, сообщает UBR.

В частности, четыре новых комплекса "Каскад" включат на территории Киевской области: на автодороге Р-01 Киев – Обухов, где разрешенная максимальная скорость движения составляет 50 км в час.

Также камеры автофиксации разместили в таких регионах:

Волынская область – четыре прибора контроля "Каскад";

Полтавская область – один;

Львовская область – пять;

Запорожье – три;

Мелитополь – один;

Кривой Рог – два.

Таким образом с завтрашнего дня в стране заработают уже 97 приборов автофиксации нарушений ПДД, 20 из них – в Киеве.