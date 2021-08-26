К Земле мчится астероид с два футбольных поля

В сторону Земли близится огромный потенциально опасный астероид, размер которого может быть равен размеру двух футбольных полей. Он промчится около нашей планеты уже 29 августа, сообщает РБК-Украина.

Астероид открыли совсем недавно, 3 августа, присвоив ему имя 2021 PT. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 494 земных дня или 1,35 земных года.

Пока что астрономам не удалось точно определить размер астероида, однако исходя из предварительных расчетов он составляет от 109 до 245 метров.

Это космическое тело признано специалистами потенциально опасным. Астероид приблизится на минимальное расстояние к Земле (4,91 миллиона километров) со скоростью 7 километров в секунду 29 августа в 03:52 по киевскому времени.

На схеме ниже орбита Земли обозначена синим, астероида 2021 PT белым, пунктиром - орбиты Меркурия, Венеры и Марса.

Эксперты говорят, что угрозы столкновения нет, но при следующем сближении с планетой, 22 августа 2040 года, он промчится уже поближе - на расстоянии примерно 2,68 миллиона километров.

Почему такие астероиды потенциально опасны

Ученые NASA называют "потенциально опасными" астероиды, которые попадают под эти критерии: их диаметр более 140 метров, а минимальное расстояние к Земле при сближении - менее 7,5 млн км.

Эти астероиды отслеживают, чтобы предупредить любую потенциальную угрозу, ведь их траектория с каждым приближением к планете меняется.

Сколько потенциально опасных астероидов ожидается в 2021 году

Следует сказать, что не очень крупные астероиды пролетают возле нашей планеты ежедневно, а то и по несколько раз за день. Но потенциально опасных гораздо меньше, они приближаются к Земле приблизительно 1-5 раз в месяц.

Кроме описанного в статье 2021 PT, к нам приблизятся:

2021 NY1 22 сентября (его диаметр 133-297 м),

2004 UE 13 ноября (диаметр - 133-298),

3361 Orpheus 198 21 ноября (415-929 м),

4660 Nereus 1982 DB 11 декабря (579-1294 м),

163899 2003 SD220 17 декабря (781-1746 м),

2017 AE3 29 декабря (116-259 м).

Автор: Светлана Мащенко