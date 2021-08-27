В США поддерживают сотрудничество с Украиной — политолог о визите Зеленского

О готовящемся визите президента Украины Владимира Зеленского в США высказался в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24﻿" российский политолог Андрей Пионтковский.

"Это очень важный визит, на котором прежде всего будут обсуждаться вопросы безопасности, военного сотрудничества Украины и США. И не секрет, что по этому поводу в американском истеблишменте идут дебаты. Подавляющее большинство поддерживает твердую политику сотрудничества, но внутри администрации действует такая симпатизирующая Путину группа, назовем их по именам: Кэрри, Салливан, которые отвечают за поражение Байдена в Женеве. Даже CNN отметила, что Путин получил на саммите все, что хотел, и прежде всего выдавил из Байдена поддержку Минских соглашений в путинской интерпретации" , — отметил он.

Пионтковский напомнил позицию Украины.