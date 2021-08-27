В США поддерживают сотрудничество с Украиной — политолог о визите Зеленского
О готовящемся визите президента Украины Владимира Зеленского в США высказался в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" российский политолог Андрей Пионтковский.
"Это очень важный визит, на котором прежде всего будут обсуждаться вопросы безопасности, военного сотрудничества Украины и США. И не секрет, что по этому поводу в американском истеблишменте идут дебаты. Подавляющее большинство поддерживает твердую политику сотрудничества, но внутри администрации действует такая симпатизирующая Путину группа, назовем их по именам: Кэрри, Салливан, которые отвечают за поражение Байдена в Женеве. Даже CNN отметила, что Путин получил на саммите все, что хотел, и прежде всего выдавил из Байдена поддержку Минских соглашений в путинской интерпретации", — отметил он.
Пионтковский напомнил позицию Украины.
"Это уже отыграно в украинской дипломатии. Украина заняла твердую позицию, что никаких упоминаний Минских соглашений и формулы Штайнмайера в коммюнике встречи не будет. Теперь речь идет о конкретизации поддержки в случае российской военной агрессии, тем более что вероятность путинской военной авантюры резко повысилась в последние дни, Москва в эйфории от вывода войск США из Афганистана и воспринимает его как провал Америки", — сказал Пионтковский.