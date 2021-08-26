Американку, покашлявшую на продукты, приговорили к тюремному сроку

Американку приговорили к двум годам лишения свободы после того, как она кашлянула на продукты в супермаркете, сказав, что болеет Covid-19, сообщает InfoResist.

Инцидент произошел в марте 2020 года. 37-летняя Маргарет Энн Сирко зашла в супермаркет Gerrity’s в Пенсильвании и выкрикнула: « Я болею коронавирусом, сейчас вы все заболеете! ». При этом женщина покашляла на полку с фруктами.

После этого владельцу супермаркета пришлось выбросить еду на сумму $35,000.

Адвокат Сирко заявил, что во время инцидента у нее был отрицательный результат теста на Covid-19, но она была в состоянии алкогольного опьянения.

Сама женщина принесла извинения в суде за поступок.