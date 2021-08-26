Зеленский назвал свои главные достижения за время президентства

Президент Владимир Зеленский рассказал о достижениях в стране за время его пребывания на посту главы государства.﻿ Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть", сообщает УНИАН.

"Я делаю все, чтобы нас уважали за рубежом, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением, чтобы мы были субъектом, чтобы мы были вместе, чтобы за нас не решали вопросов... Субъектность Украины - раз, и Крымская платформа, и такое количество стран, которое приехало. Вторая история - это инфраструктура. Я считаю, что позор, если у тебя нет инфраструктуры в стране... Третье - у нас одна из самых мощных на сегодня армий в Европе" , - сказал глава государства, отвечая на вопрос, что он считает своими главными тремя достижениями на посту президента по состоянию на сегодня.