США ввели пошлину на трубы от днепровского предприятия Пинчука

Соединённые Штаты Америки ввели пошлину на трубы от днепровского предприятия Виктора Пинчука «Интерпайп», сообщает Телеканал D1.

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Министерство торговли США ввело ввозную пошлину на бесшовные трубы предприятия олигарха Пинчука «Интерпайп», которое расположено в Днепре. По мнению чиновников, низкие цены украинских бесшовных труб искажали конкуренцию на американском рынке.

Теперь для доступа на американский рынок «Интерпайп» Виктора Пинчука должен будет платить пошлину в 23.75%.

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