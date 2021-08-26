США ввели пошлину на трубы от днепровского предприятия Пинчука

Соединённые Штаты Америки ввели пошлину на трубы от днепровского предприятия Виктора Пинчука «Интерпайп», сообщает Телеканал D1.

Министерство торговли США ввело ввозную пошлину на бесшовные трубы предприятия олигарха Пинчука «Интерпайп», которое расположено в Днепре. По мнению чиновников, низкие цены украинских бесшовных труб искажали конкуренцию на американском рынке.

Теперь для доступа на американский рынок «Интерпайп» Виктора Пинчука должен будет платить пошлину в 23.75%.