Игил взяла на себя ответственность за теракты в Кабуле

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракты близ кабульского аэропорта, сообщает Интерфакс-Украина.

В телеграм-канале группировки сообщается, что именно ее боевики организовали два взрыва и стрельбу близ аэропорта Кабула.

Ранее многие эксперты выражали мнение, что за этими нападениями стоит ИГ.

В частности в администрации США высказали мнение, что за терактами в кабульском аэропорту стоит афганское подразделение ИГ. Аналогичной версии придерживаются и британские военные источники. Собеседники телеканала Sky News пояснили, что данная версия в настоящее время считается "крайне вероятной".