Киевлянам могут перекрыть подачу воды: кому угрожает отключение

АК "Киевводоканал" будет отключать от водоснабжения злостных неплательщиков, которые систематически игнорируют платежки и не желают реструктуризировать свои долги, сообщает UBR.

В предприятии назвали грядущие отключения – "методом работы с должниками", к которому "Киевводоканал" прибегает "в крайнем случае".

"Мы всегда открыты к сотрудничеству с потребителями, даже теми, кто задолжал нам очень существенные суммы… Но в случаях, когда потребители не идут на диалог и становятся злостными неплательщиками, мы вынуждены прибегать к более суровым мерам" , – пригрозили в компании.

При этом клиентам предлагают заключать договоры о реструктуризации, обратившись в Центры обслуживания потребителей "Киевводоканала".

В комментарии под постом предприятие уточняет, что отключать от воды в Киеве будут отдельные квартиры должников, а не весь многоэтажный дом.

В "Киевводоканале" ссылаются на снятие моратория на отключение потребителей, имеющих задолженность, от коммунальных услуг. Соответствующая норма закона №1657-IX вступила в силу 20 августа 2021 года.