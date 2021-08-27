Зеленский отреагировал на взрывы в Кабуле

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших в результате терактов в Кабуле (Афганистан), сообщает Интерфакс-Украина.

"Ужасный теракт в Кабуле. Глубокие соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших. Выздоровления раненым. Терроризм должен быть осужден всеми сторонами в Афганистане" , – написал Зеленский в Твиттер в четверг.

Жахливий теракт у #Кабулі. Глибокі співчуття народам США й Афганістану, родинам усіх загиблих. Одужання пораненим. Тероризм має бути засуджений усіма сторонами в Афганістані. Спільно з партнерами маємо активніше працювати для евакуації тих, хто потребує допомоги. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2021

Он подчеркнул, что необходимо совместными усилиями эвакуировать оставшихся в афганской столице.