В Одессе море покрылось неизвестной субстанцией

В Одессе после сильного ливня, море покрылось неизвестной субстанцией. Также ощутима сильная вонь, сообщает РБК-Украина.

В сети обнародовали видео моря возле клуба Ibiza. На нем видно, что на воде плавает много белых неизвестных пятен.

Кроме того, эти пятна, которые плавают на воде, похожи на пену. Однако, ощутимо заметно, что в них есть пленка. Поэтому пока точно неизвестно, что это, и как оно попало в море.

Больше всего этого вещества прибило к волнорезу. Она плавает вокруг него на площади примерно несколько десятков квадратных метров. Также из-за этого на пляже ощущается сильный неприятный запах.

В комментариях пользователи пишут, что это жир, который сливают заведения питания.

Автор: Тетяна Самарук