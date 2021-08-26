США передали талибам список сотрудничавших с ними афганцев
Соединенные Штаты предоставили радикальному движению "Талибан" список американцев, сотрудничавших с США афганцев, а также обладателей грин-карт, которых американские власти хотели вывезти из страны, сообщает ТАСС.
По данным Politico, Вашингтон пошел на такой шаг, чтобы обеспечить этим людям доступ к аэропорту Кабула, однако это решение вызвало недовольство среди американских законодателей и военных.
"Откровенно говоря, они поместили всех этих афганцев в список смертников", - заявил изданию представитель вооруженных сил США.
Центральное командование американских ВС отказалось прокомментировать данную информацию.