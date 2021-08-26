Зеленский утвердил стратегию внешней политики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 30 июля 2021 года "О Стратегии внешнеполитической деятельности Украины", сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий указ №448/2021 вместе с решением СНБО и текстом Стратегии был обнародован на сайте главы государства в четверг и вступает в силу со дня его опубликования. Согласно указу, ответственным за выполнение решения СНБО является секретарь Совета Алексей Данилов.

Стратегия содержит основные приоритеты и стратегические цели внешнеполитической деятельности Украины: курс государства на членство в ЕС и НАТО, восстановление территориальной целостности и противодействие агрессии России, продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций, сотрудничество с другими государствами и международными организациями и пр.