Зеленский обвинил иностранный бизнес в антирекламе Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что инвестиционная привлекательность Украины снизилась из-за антирекламы со стороны других стран и бизнеса в этих странах﻿. Такое мнение он высказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1, сообщает Деловая столица.

"Об инвестициях... Мы очень привлекательны. Действительно, из-за разной антирекламы Украины, и в этом заинтересованы многие страны, много разного иностранного бизнеса, чтобы мы не выходили, потому что мы очень "cheap-люди", дешевые люди (дешевая рабочая сила — "ред."). Наши IТшники "сырье" делают и "прекрасно", пусть они не будут отдельными субъектами. Я считаю, что все это политика, геополитика, бизнес-политика, но вся эта инвестиционная привлекательность у нас из-за антирекламы упала на некоторое время" , — сказал Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул, что нужно показывать миру инвестиционную привлекательность, осуществлять для этого различные меры, в частности, как это было во время саммита Крымской платформы, куда приехали 46 иностранных делегаций. Президент отметил, что несмотря на риски, которые, по его словам существуют, заработать так, как в Украине, западный бизнес не может "там где-то".