Миру предрекли войну из-за крушения империи США

Обозреватель британского издания The Economist Нил Фергюсон предсказал миру большую войну из-за краха господства США в мире, сообщает Лента.Ру.

Как считает журналист, Соединенные Штаты повторяют путь Британской империи, которая пришла в упадок в первой половине XX века. Об этом говорят, в том числе внешнеполитические события, такие как беспорядочная эвакуация армии из Афганистана, а также спад экономики США.

По мнению Фергюсона, Вашингтон не имеет таких обширных колоний, какими когда-то обладал Лондон, но американские войска расквартированы в более чем 150 странах, отмечается в материале.

"Приобрести столь обширную глобальную ответственность было непросто. Но полагать, что избавиться от нее будет проще, — заблуждение" , — пишет автор статьи.

Он выразил мнение, что закат американского величия и восхождение Китая как великой мировой державы приведет две страны к неминуемому столкновению в Восточной Азии. В результате изменения баланса сил в этом регионе между Пекином и Вашингтоном вспыхнет серьезный военный конфликт за контроль над Тайванем. Таким образом, США окажутся перед выбором: принять вызов и влезть в долгое и тяжелое вооруженное противостояние или уступить Китаю.