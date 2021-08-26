Замдиректора львовского ГБР стал отец украинофобки

Анастасия Тарасюк обзывала украинцев, а также ее ловили пьяной за рулем. Бывшая жена Тарасюка - судья, отправившая под домашний арест протестовавших на Банковой активистов Филимонова и Ратушного, сообщает Цензор.НЕТ.

"Слева - новый заместитель директора управления ГБР во Львове Анатолий Тарасюк. Справа - его дочь, студентка юрфака университета имени Шевченко Анастасия Тарасюк, которая называла украинцев "быдлом", реагируя на запрет въезда в Украину какого-то российского рэпера" , - сказано в сообщении "Це﻿﻿нтра противодействия коррупции".

В Центре напомнили, что в 2020 году Анастасию задерживали в центре Киева "с явными признаками алкогольного опьянения". Бывшая жена Анатолия Тарасюка - судья Печерского суда Кристина Константинова.

"Она отправила под домашний арест активистов Филимонова и Ратушного, которые несколько месяцев назад протестовали на Банковой, а раньше позволяла обыски в Автомайдане" , - пишет ЦПК.

Сам Тарасюк в ноябре 2020 года стал руководителем Управления ГБР, которое занимается расследованием преступлений во время Майдана. Против его назначения выступали адвокаты семей героев Небесной сотни.