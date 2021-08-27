Де Дзерби отреагировал на результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" попали в один квартет к мадридскому "Реалу", миланскому "Интеру" и молдавскому "Шерифу", сообщает УНИАН.

"Миланский "Интер" и "Реал" сменили тренеров, но, возможно, даже улучшили уровень. В группе есть и "Шериф". Я не слишком хорошо знаю эту команду, однако они отлично играли с "Динамо" (Загреб). После жеребьевки Лиги чемпионов всегда сложно сказать, насколько группа легкая или тяжелая. В Лиге чемпионов можно встретить "Ливерпуль", "Манчестер", ПСЖ... Просто будем играть и посмотрим" , - отметил Де Дзерби.

Де Дзерби также прокомментировал силу "Интера", с которым неоднократно встречался в чемпионате Италии, когда работал в "Сассуоло":

"Интер - крепкая команда с сильными футболистами. Они поменяли тренера. Тактически он, можно сказать, играет почти так же, как и предыдущий наставник. "Интер" потерял Лукаку и Хакими, но подписал Джеко, Чалханоглу, Корреа, поэтому я считаю, что у них очень крепкая команда".

"Когда я был молодым, все в Италии, конечно, смотрели на "Реал" как на грандиозный клуб, грандиозную команду, где всегда выступали великие футболисты. Возможно, из-за этого я на прес конференциях говорил о "Реале". На самом деле в последние годы "Барселона" в Испании стала лучше, чем "Реал". Однако "Реал" все еще одна из лучших, сильнейших команд в Европе. Они прекрасно выступают, у них классные футболисты. Будем играть, посмотрим, как будет на поле, увидим наш уровень" , - добавил коуч "горняков".