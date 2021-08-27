Полицейские на Трампа подали в суд из-за штурма Капитолия

Семеро полицейских Капитолия подали в суд на бывшего президента США Дональда Трампа, организаторов его избирательной кампании и сторонников-радикалов с надеждой доказать, что те спровоцировали штурм конгресса или непосредственно в нем участвовали, сообщает Лента.Ру.

"Сотрудники правоохранительных органов рисковали своими жизнями, защищая Капитолий от насильственного и массового нападения — нападения, которое подзащитные спровоцировали" , — говорится в заявлении.

Оно было подано в Окружной суд США по округу Колумбия, который расположен в американской столице Вашингтоне. Авторы иска считают, что в результате действий подзащитных они подверглись вербальному и физическому насилию, в том числе с применением слезоточивого газа, аэрозолей для отпугивания медведей и оскорблений расистского характера.