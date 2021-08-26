Байден приказал готовится к атаке объектов ИГИЛ

Президент США Джо Байден заявил, что страна сделает все возможное, чтобы наказать тех, кто стоит за терактами в афганском Кабуле, сообщает Корреспондент.

Об этом в четверг, 26 августа он заявил в своем обращении к нации. По его словам, американские военные будут наносить удары по ячейке Исламского Государства в Афганистане и Пакистане.

"Этим вечером в Кабуле произошел теракт, о котором мы говорили и которого мы опасались. По оценкам разведывательного сообщества, группировка, известная как ИГИЛ, совершила атаку, которая унесла жизни американских военнослужащих, охранявших аэропорт, и тяжело ранила еще нескольких" , - отметил он.

Американский лидер также пообещал одобрить увеличение контингента США в Афганистане, если военным это понадобится.