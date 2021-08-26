Зеленский "активировал" решение СНБО о создании кибервойск

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 14 мая «О неотложных мерах по киберобороны государства», предусматривающий создание кибервойск в структуре Министерства обороны, сообщает Радио Свобода.

Соответствующий документ обнародован на сайте президента 26 августа. Согласно указу, Кабинет министров рассчитать объем материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и надлежащего функционирования кибервойск, и в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о создании кибервойск.

Решение было принято для защиты суверенитета государства, обеспечения ее обороноспособности, предотвращения вооруженного конфликта и отпора вооруженной агрессии в киберпространстве, говорится в указе.

Кроме того, президент Зеленский утвердил обновленную Стратегию кибербезопасности Украины на следующие пять лет, которую СНБО принял 14 мая этого года.

В июле в Службе безопасности Украины сообщили, что специалисты нейтрализовали более тысячи кибератак и инцидентов на ресурсы органов власти и объектов критической инфраструктуры в течение первого полугодия текущего года.