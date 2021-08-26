Украина оплатит услуги КНР по спутниковому зондированию

Национальный центр управления и испытаний космических средств заплатит 22,5 млн гривен китайской China Great Wall Industry Corporation за услуги по предоставлению бортового ресурса спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro, сообщает Зеркало недели.

Речь идет о спутниках сверхвысокой разрешенности серии SuperView-1 (01,02,03,04) и других спутниках типа SuperView. Из-за отсутствия достаточного количества тендерных предложений процедуру открытых торгов отменяли дважды. В результате услугу решили закупить у китайской компании "China Great Wall Industry Corporation".

"НЦУИКС является единственной в Украине организацией, обеспечивающей весь спектр мероприятий по эксплуатации космических систем различного назначения, в том числе дистанционного зондирования Земли. Однако на сегодняшний день Украина не имеет собственных космических аппаратов" , — сказано в описании к тендеру.

Из-за этого услуги закупают у иностранных компаний-операторов космических систем. Данные, полученные в ходе зондирования, используют для покрытия потребностей государственных потребителей, особенно сектора безопасности и обороны.