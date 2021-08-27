США продолжат эвакуацию несмотря на запрет талибов

Вашингтон будет искать возможности для вывоза американцев из Афганистана после вывода войск 31 августа, сообщил президент США Джо Байден во время выступлении в связи с терактами в аэропорту Кабула, сообщает Лента.Ру.

По его словам, вывоз желающих покинуть Афганистан будет возможен и в течение следующих месяцев вопреки введенному запрету.

"Будут, я считаю, многочисленные возможности для продолжения предоставления доступа дополнительным лицам для выезда из Афганистана" , — подчеркнул американский лидер.

До этого источники пояснили, что CША намерены завершить операцию по эвакуации американских граждан из Афганистана в ближайшие 36 часов.