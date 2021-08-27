Белый дом отреагировал на требования об отставке Байдена

Представитель Белого дома Джен Псаки ответила на требования членов Республиканской партии США об отставке президента Джо Байдена после событий в Афганистане и гибели американских военнослужащих во время терактов в Кабуле, сообщает Лента.Ру.

Пресс-секретарь подчеркнула, что в сложившейся ситуации каждому гражданину Соединенных Штатов следует включиться в борьбу с террористами и разделить решимость администрации.