Белый дом отреагировал на требования об отставке Байдена

Белый дом отреагировал на требования об отставке Байдена

Представитель Белого дома Джен Псаки ответила на требования членов Республиканской партии США об отставке президента Джо Байдена после событий в Афганистане и гибели американских военнослужащих во время терактов в Кабуле, сообщает Лента.Ру.

Пресс-секретарь подчеркнула, что в сложившейся ситуации каждому гражданину Соединенных Штатов следует включиться в борьбу с террористами и разделить решимость администрации.

"Сейчас не время для политиканства. Мы ожидаем, что всякий американец, будь он избранным лицом или таковым не являясь, встанет плечом к плечу вместе с нами и разделит решимость преследовать, драться и убивать этих террористов, где бы они ни находились", — подчеркнула Псаки.
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