Белый дом отреагировал на требования об отставке Байдена
Представитель Белого дома Джен Псаки ответила на требования членов Республиканской партии США об отставке президента Джо Байдена после событий в Афганистане и гибели американских военнослужащих во время терактов в Кабуле, сообщает Лента.Ру.
Пресс-секретарь подчеркнула, что в сложившейся ситуации каждому гражданину Соединенных Штатов следует включиться в борьбу с террористами и разделить решимость администрации.
"Сейчас не время для политиканства. Мы ожидаем, что всякий американец, будь он избранным лицом или таковым не являясь, встанет плечом к плечу вместе с нами и разделит решимость преследовать, драться и убивать этих террористов, где бы они ни находились", — подчеркнула Псаки.