В Нигерии десятки школьников освобождены из плена
Несколько десятков учеников исламской школы-интерната, похищенных на западе Нигерии в конце мая, освобождены, сообщает ТАСС.
Об этом информировало в пятницу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на директора школы Альхаджи Абубакара Альхасана.
"Ученики находятся на свободе", - сообщил директор.
Он не смог уточнить, сколько именно человек удалось спасти, однако заявил, что "ни один из учащихся не находится больше в плену". Подробности освобождения не приводятся.
По данным администрации школы, шестеро учащихся погибли в плену, еще 15 в июне удалось сбежать.