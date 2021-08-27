В Нигерии десятки школьников освобождены из плена

Несколько десятков учеников исламской школы-интерната, похищенных на западе Нигерии в конце мая, освобождены, сообщает ТАСС.

Об этом информировало в пятницу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на директора школы Альхаджи Абубакара Альхасана.

"Ученики находятся на свободе" , - сообщил директор.

Он не смог уточнить, сколько именно человек удалось спасти, однако заявил, что "ни один из учащихся не находится больше в плену". Подробности освобождения не приводятся.

По данным администрации школы, шестеро учащихся погибли в плену, еще 15 в июне удалось сбежать.