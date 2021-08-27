Член ВСП забыл внести в декларацию $230 тыс

Член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий утверждает, что забыл, что у него были эти деньги. Также, согласно его декларации, дом площадь 450 кв. м. ему удалось построить всего за 2 месяца, сообщает Цензор.НЕТ.

Речь об этом идет в расследовании издания "Про суд". Сейчас Алексей Маловацкий исполняет обязанности главы Высшего совета правосудия. Членом ВСП он был назначен в мае 2015 года, повторно его избрали в этот орган в феврале 2019 года. Повторное избрание состоялось вопреки тому, что эту должность одно и то же лицо не может занимать два срока подряд.

Редакция "Про суд" проанализировала доходы семьи Маловацкого по всем имеющимся в публичном доступе декларациям.

"Член ВРП регулярно имеет высокую зарплату. Больше всего ему выплатили в 2019-м - аж 3,4 млн грн. До этого на пару с женой продал столичную квартиру. Жена чиновника - Наталья Маловацкая работает частным нотариусом. Наиболее плодотворным для нее оказался 2017 год, когда она заработала 1,6 млн грн, не считая половины проданной квартиры" , - пишет издание.

Маловацкий владеет квартирой площадью 43 квадратных метра на ул. Саксаганского в центре Киева. Согласно договору ипотеки, до 2017 года он должен был выплатить за нее более 1 млн грн (120 тыс. долларов). Жена члена ВСП Наталья Маловацкая в 2017 году купила в доме на этой же улице 2 квартиры - площадь 57 и 64 квадратных метра. Их общая стоимость - 6,87 мнл грн (258 тыс. долларов). В 2018 году жилье объединили - получилась одна трехкомнатная квартира площадью 118 квадратных метров. Согласно независимой оценке, две квартиры семьи Маловацких вместе стоят почти 11 млн грн.

"29 марта 2017 года Маловацкий подал ежегодную декларацию за 2016 год, где указывает, что у семьи есть 190 000 долларов наличности. В этот же день они покупают первую квартиру в Royal Tower. А через 18 дней подает исправленную декларацию за это же год, где уже указывает, что наличных у них 420 000 долларов. Вы верите, что член ВРП забыл о 230 000 долларов кэша?" , - пишет "Про суд".

Также у семьи есть два земельных участка в Горбовичах на Киевщине. На них размещен дом площадью 445 квадратных метров. В доме 8 комнат, тренажерный зал, лифт и зимний сад. В момент регистрации жилье стоило более 260 тыс. долларов. Происхождение этих денег неизвестно.