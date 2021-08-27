На Марсе зафиксировали масштабный оползень

На Марсе зафиксировали засняли огромный оползень длиной 5 км. Снимок сделал орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter, сообщает Обозреватель.

Оползень произошел на краю кратера шириной 35 км в районе Эолиды на Марсе, координаты: 151,88°E/27,38°S. Фото опубликовало Европейское космическое агентство (ESA).

Ученые пояснили, что оползни – это геоморфологические процессы, происходящие в определенных условиях окружающей среды. На Марсе, как и на Земле, они бывают разных форм и размеров, и земные аналоги используются для понимания аналогичных процессов, наблюдаемых на планетных телах.

Оползень на Марсе. Источник: ESA

На данном конкретном фото показаны большие детали оползня, такие как продольные бороздки и гребни потока. Ударные кратеры на лепестке указывают на то, что это не недавнее событие, но точная дата его образования остается сложной задачей. Снимок был сделан 13 апреля 2021 года.

Отмечается, что TGO прибыл на Марс в 2016 году, но начал свою полноценную миссию только в 2018 году. Космический аппарат анализирует атмосферные газы Марса и составляет карту поверхности Красной планеты, где есть места с водой.

Также TGO будет передатчиком данных для второй миссии ExoMars, включающей марсоход Rosalind Franklin и платформу Kazachok, когда она прибудет на Марс в 2023 году.