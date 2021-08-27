Назначен новый глава "Укравтодора"

Победителем конкурса на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог стал нынешний и.о. главы «Укравтодора» Евгений Кузькин, сообщает Зеркало недели.

Соответствующее решение Кабинет министров утвердил на заседании в четверг, 26 августа, известил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

До этого Кузькин занимал должность первого заместителя главы «Укравтодора» Александра Кубракова. После назначения Кубракова министром инфраструктуры Кабмин возложил на Кузькина обязанности временного руководителя ведомства.

До прихода в «Укравтодор» Кузькин работал на руководящих должностях в Министерстве финансов, Харьковской областной государственной администрации и областном управлении Государственной налоговой службы.