Назначен новый глава "Укравтодора"

Назначен новый глава "Укравтодора"

Победителем конкурса на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог стал нынешний и.о. главы «Укравтодора» Евгений Кузькин, сообщает Зеркало недели.

Соответствующее решение Кабинет министров утвердил на заседании в четверг, 26 августа, известил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

До этого Кузькин занимал должность первого заместителя главы «Укравтодора» Александра Кубракова. После назначения Кубракова министром инфраструктуры Кабмин возложил на Кузькина обязанности временного руководителя ведомства.

До прихода в «Укравтодор» Кузькин работал на руководящих должностях в Министерстве финансов, Харьковской областной государственной администрации и областном управлении Государственной налоговой службы.

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