На управление Афганистаном претендует террорист из списка США

Один из лидеров талибов и кандидат в совет по управлению Афганистаном Халиль ар-Рахман Хаккани был объявлен Вашингтоном в розыск как один из самых опасных террористов, сообщает Лента.Ру.

Как передает NBC, мужчина стал кандидатом на место в совете, его хотят включить в список 12 человек, которым доверят управление страной. По данным телеканала, в перечень разыскиваемых он попал десять лет назад, за информацию о его местонахождении американская сторона готова заплатить пять миллионов долларов.

На данный момент Халиль ар-Рахман Хаккани возглавляет службу безопасности талибов в Кабуле. В четверг, 26 августа, он заявил журналистам, что "Талибан" работает над восстановлением порядка в Афганистане.