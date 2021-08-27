"Талибан" не увидел причастности бен Ладена к 11 сентября

Представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил в интервью NBC News об отсутствии доказательств причастности Усамы бен Ладена к терактам 11 сентября 2001 года, сообщает Лента.Ру.

"Когда Усама бен Ладен стал проблемой для американцев, он был в Афганистане. Хотя не было никаких доказательств его причастности к 11 сентября" , — приводит слова Муджахида Washington Post.

Он напомнил, что талибы обещали не использовать территорию Афганистана для нападений против кого-либо.