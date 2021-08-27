Директора львовской фирмы подозревают в крупном распиле госсредств

Директора компании из Львова подозревают в присвоении почти 1,5 млн грн бюджетных средств на реконструкции подвесного моста. Также должностному лицу объявили подозрение в служебном подлоге, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным Львовской областной прокуратуры, в 2019-20 годах 29-летний директор предприятия-подрядчика, выполнявшего строительно-ремонтные работы по реконструкции подвесного моста через реку Западный Буг в городе Червоноград, вносил в акты приема выполненных работ заведомо неправдивые данные относительно объема проведенных работ. Но фактически указанные в документах работы не были выполнены.

Вследствие таких действий, считают в прокуратуре, руководитель компании-подрядчика завладел почти 1,5 млн грн местного бюджета. Досудебное следствие продолжается.