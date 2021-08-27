Под Ровно несовершеннолетняя родила возле дома
В Ровенской области в селе Губкив 17-летняя девушка родила ребенка на улице возле своего дома. Об этом в четверг, 26 августа, передает Ровенский областной центр экстренной помощи, сообщает Корреспондент.
Медики рассказали, что инцидент произошел в среду, 25 августа.
"Роженицу на улице уже с младенцем случайно увидела ее мать. Она вызвала медиков", - сообщили врачи.
Когда медики прибыли то девушка была уже в доме на кровати.
"Несовершеннолетняя отказалась от осмотра и от разговора с врачами. Она позволила лишь измерить давление и пульс. Показатели гемодинамики были в норме", - отметили они.
Как заверили родные, они даже не подозревали о беременности девушки.
"Во время осмотра у младенца обнаружено поверхностное дыхание, общие кожные покровы холодные, а кожные покровы головы и лица синюшного цвета. По выраженным признакам - мальчик родился преждевременно", - говорится в сообщении.
Маму и младенца доставили в Ровенскую областную клиническую больницу.