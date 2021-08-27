"Укроборонпром" намерен производить вооружение с технологиями ИИ

Министерство цифровой трансформации Украины и Государственный концерн Укроборонпром намерены консолидировать усилия для развития цифровой экономики, цифровых инноваций, в частности сферы технологий искусственного интеллекта, сообщает Корреспондент.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что ИИ становится одной из ключевых трансформационных технологий экономики, обороны и государственного управления, говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.

По словам гендиректора Укроборонпрома Юрия Гусева, внедрение технологий искусственного интеллекта в оборонной сфере является важной составляющей реформы всего ОПК и Укроборонпрома частности.

"Ведомства ведущих стран также изучают возможности применения алгоритмов ИИ в оборонной сфере" , - отметил он.

Данные технологии, по его мнению, можно задействовать как в оборонной сфере, так и для инновационных разработок и создания оружия и техники нового сверхсовременного образца.

"Речь идет о беспилотных системах, истинный потенциал которых охватывает все среды боя, - землю, море, воздух и космос" , - сказал Гусев.

Меморандумом предусматривается сотрудничество в развитии искусственного интеллекта в сферах национальной безопасности и обороны. Также стороны будут работать над научно-исследовательскими проектами по использованию искусственного интеллекта в сфере нацбезопасности.