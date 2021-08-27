Курс валют НБУ на 27 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 27 августа 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 26 августа, повысился на 7 коп до 26.77 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 31.51 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.62 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 26 августа 2021 года.
Фунт стерлингов подорожал на 14 коп до 36.76 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 2 коп до 29.21 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 4 коп до 6.88 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.774400
|EUR
|Евро
|31.512100
|RUB
|Рубль
|0.361720
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.757200
|CHF
|Швейцарский франк
|29.210600
|PLN
|Польский злотый
|6.884100