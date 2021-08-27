Курс валют НБУ на 27 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 27 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 26 августа, повысился на 7 коп до 26.77 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 31.51 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.62 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 26 августа 2021 года.

Фунт стерлингов подорожал на 14 коп до 36.76 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 2 коп до 29.21 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 4 коп до 6.88 за 1 польский злотый.