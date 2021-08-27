Лунный посевной календарь на сентябрь 2021: лучшие дни для работ с растениями

Сентябрь – время сбора урожая овощей, фруктов и ягод. В это время высаживают многолетние цветы и кустарники, а также некоторые озимые культуры. Чтобы работа с растения прошла удачно, постарайтесь выбирать благоприятные дни по лунному календарю. Некоторые фазы лунного цикла совсем не подходят для определенных работ, сообщает УНИАН.

Лунный посевной календарь на сентябрь по дням

1–3 сентября – посадка малины, винограда, заготовка соков и вина. Нельзя выкапывать корнеплоды и собирать орехи.

4–5 сентября – выкапывают картофель, перекапывают грядки, собирают урожай для длительного хранения. Хорошие дни для борьбы с болезнями и вредителями. Не рекомендуются подкормки и поливы.

6–8 сентября – период Новолуния. Работы с растениями не проводятся.

9 сентября – сбор семян, уборка корнеплодов, подготовка и рыхление почвы. Можно поливать растения и вносить удобрения. Посадка винограда, клубники, вечнозеленых растений.

10–12 сентября – сбор урожая, выкопка картофеля, высадка рассады помидоров и огурцов в теплицу. Хорошие дни для высадки кустарников и цветов с колючками. Не рекомендуется обрезать деревья.

13–14 сентября – посадка озимых культур, обработка от вредителей и болезней. Уборка картофеля для хранения. Не рекомендуется поливать и обрезать растения.

15–16 сентября – высадка рассады в теплицу, сбор семян и корнеплодов, обработка от болезней. Нельзя пересаживать растения. Хорошие дни для приготовления заготовок на зиму.

17–19 сентября – неурожайные дни. Не рекомендуется сажать и сеять растения, а также вносить удобрения. Можно собирать урожай овощей и фруктовых деревьев, обрезать деревья, удалять сорняки.

20–22 сентября – в дни Полнолуния работы с растениями не проводятся.

23–24 сентября – сбор урожая на хранение, прополка и обрезка растений, сбор лекарственных растений, ягод и грибов. Нельзя сажать и сеять растения и комнатные цветы. Также не рекомендуется обрезать, пасынковать, подкармливать растения.

25 сентября – посадка лука и чеснока в теплице, внесение удобрений, обрезка деревьев и кустов. Хороший день для сбора фруктов и орехов.

26–28 сентября – уборка урожая на долгое хранение, лечение и опрыскивание деревьев, выкапывание луковиц. Не рекомендуется пересаживать растения.

29–30 сентября – не рекомендуется использовать химические удобрения и ядохимикаты. Посадка роз и декоративных кустарников, многолетних цветов. Посев зелени, шпината, цветной капусты в теплицу.