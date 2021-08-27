Талибы попросили помощи в ООН

Заместитель главы политического офиса террористического движения "Талибан" Шер Мухаммад Аббас Станекзай в Дохе встретился с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвидом Бисли и обсудил с ним вопросы оказания гуманитарной помощи Афганистану и сложившуюся ситуацию, сообщает Интерфакс.

"Обе стороны также обсудили проблемы, стоящие перед страной, добавив, что Всемирная продовольственная программа должна оказать немедленную помощь бедным слоям населения Афганистана" , - сообщил в пятницу представитель талибов Мухаммад Наим.

По его словам, делегация "Талибана" заверила главу ВПП ООН в безопасности и сотрудничестве и поблагодарила их за гуманитарную помощь.