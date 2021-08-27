Байден признал ответственность за события в Афганистане

Президент США Джо Байден согласился, что несет ответственность за события в Афганистане, в том числе за гибель в результате теракта в Кабуле в четверг 12 американских военных, сообщает Интерфакс.

"По сути ответственность за все, что происходит, на мне" , - сказал он на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

До сих пор Байден в своих высказываниях о событиях последних недель в Афганистане не говорил о том, считает ли он себя ответственным за проблемы, с которыми США и их союзники по международной коалиции столкнулись в ходе операции по эвакуации.

При этом президент в очередной раз напомнил, что афганскую проблему он получил "в наследство" от своего предшественника Дональда Трампа.