Пожар в Казахстане: взрывы боеприпасов прекратились

Взрывы на месте возгорания на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана (на юге республики) прекратились, но пожар продолжается, причина возгорания еще не установлена, говорится в сообщении министерства обороны страны, сообщает РИА Новости.

Пресс-служба министерства обороны Казахстана вечером 26 августа заявила, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее шести взрывов.

По данным областной администрации, в больницы поступили 66 пострадавших, двое из которых получили тяжелые травмы. Минобороны сообщило о 12 пострадавших военнослужащих. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих". Жители окрестных сел эвакуированы.

"Взрывы с течением времени прекратились, но пожар продолжается" , - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, "причина возгорания пока не установлена".

По данным минобороны, часть боеприпасов, хранившихся на загоревшемся военном складе, была доставлена на него после ликвидации последствий пожара на военном арсенале в Арыси (в Туркестанской области Казахстана) летом 2019 года.