Талибы не являются друзьями США — Белый дом

США не доверяют движению "Талибану" и не считают эту группировку дружеской, сообщает УНИАН.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я не пытаюсь приукрасить нашу точку зрения о "Талибане". Это не та группировка, которой мы доверяем, они не наши друзья, мы такого никогда не говорили. Но реальность в том, что "Талибан" контролирует большую часть Афганистана" ,— пояснила она на пресс-конференции.

При этом она уточнила, что у Вашингтона нет оснований считать талибов причастными ко взрывам в Кабуле, где погибли более 100 человек.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что у США нет информации о том, что талибы знали о готовящихся взрывах или как-то участвовали в их подготовке.

Также Псаки сказала, что благодаря сотрудничеству с "Талибаном" США сумели эвакуировать более 100 тыс. человек из Афганистана. Она также подтвердила, что Вашингтон планирует закончить эвакуацию из Афганистана в установленный срок - до 31 августа.