В период пандемии коронавируса, когда миллионы людей оказались в самоизоляции и перешли на удаленную работу, в мировой экономике произошла масштабная трансформация, сообщает Лента.ру.

В настоящее время многие компании отдают предпочтение новой «гибридной» форме труда — совмещению удаленной и офисной работы. Пандемия сделала центры городов не такими привлекательными для сотрудников.

Экономисты подсчитали, что переход на «гибридную» работу ударит по экономике в центрах городов США, откуда, как показала практика, в период пандемии коронавируса, когда большое количество сотрудников работали удаленно, произошел отток людей. Там же сократились продажи в кафе, магазинах и парикмахерских. Кроме того, отсутствие необходимости ездить в центр в период изоляции спровоцировало сокращение поездок на общественном транспорте. К примеру на Манхэттене, траты на досуг упадут по крайней мере на 13 процентов.

Трансформация формы труда будет иметь болезненные последствия для многих городских предприятий. Экономисты замечают, что происходит «перестройка», которая позволит оживить малые города и пригороды. Спрос на недвижимость в «зеленых» пригородах вырос.